сегодня в 15:41

За прошедшие сутки российские военные ликвидировали 3 полевых склада боеприпасов и 2 станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Нота» украинской армии на донецком направлении СВО, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Также противник потерял около 470 боевиков, боевую бронемашину и 9 автомобилей.

Подразделения группировки войск «Юг» улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе и технике 24-й, 30-й и 53-й механизированных, 56-й мотопехотной, 5-й штурмовой бригад ВСУ вблизи н. п. Зализнянское, Орехово-Василевка, Богдановка, Красное и Курдюмовка ДНР.

Помимо этого, российские военные отразили 7 контратак штурмовых групп 41-й механизированной и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах н. п. Часов Яр, Георгиевка и Красногоровка ДНР.

Кроме того, в ходе контрабатарейной борьбы были ликвидированы 2 американские 155-мм гаубицы М777 и 105-мм орудие М119, 2 152-мм гаубицы «Мста-Б», 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходная артустановка «Гвоздика» и РСЗО БМ-21 «Град».

ВС РФ продолжают проведение специальной военной операции, которая началась 24 февраля 2022 года.