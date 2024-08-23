В перехваченном разговоре боевик ВСУ пожаловался на отсутствие сна и еды

Российские военнослужащие перехватили разговор двух бойцов ВСУ на курском направлении. Выяснилось, что расположившийся на территории приграничного региона России противник находится в состоянии крайней безысходности, сообщает RuNews24.ru .

Беседу вели командир разведгруппы с позывным Панда и командир командного пункта с позывным Астерикс. По словам первого, за три дня у его сослуживцев, которые лишены сна и еды, иссякли всяческие силы.

Панда признался, что представитель центра в негативном ключе воспринял его желание вернуться на Украину. Астерикс попытался внушить украинскому военному, что они якобы достигнут своей цели.

При этом Панда обрушился с критикой на людей, которые принимают законы в Киеве. Командир из центра матерным выражением призвал его больше не произносить вслух подобные фразы.

Бойцы ВС РФ не исключили, что сейчас украинские военные, которые проникли на территорию Курской области, находятся в незавидном положении. По этой причине они предположили, что контртеррористическая операция в приграничье вскоре подойдет к концу.