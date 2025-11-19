Бойцовский терьер едва не загрыз сиба-ину на глазах спокойной хозяйки в Пирогове

В Сети появилось видео с душераздирающими криками девушки, которая пыталась спасти свою собаку породы сиба-ину, в которую вцепился стаффордширский терьер, на глазах его спокойной хозяйки. Момент происшествия в поселке Пирогово Московской области попал на видео, сообщает «МК: срочные новости» .

На опубликованных кадрах видно, как пес бойцовской породы, которого хозяйка выгуливала на поводке, вцепился в собаку сиба-ину и не отпускал. Владелица пострадавшего животного кричала и отчаянно пыталась освободить из цепких зубов стаффордширского терьера своего питомца, в то время как хозяйка бойцовского пса молчала и дергала животное за поводок.

Через некоторое время девушке удалось освободить сиба-ину. На опубликованных кадрах видно, что после схватки животное было все в крови.

«Умоляю, уведите собаку! Я прошу вас, уведите собаку», — кричала девушка хозяйке терьера, которая, судя по ролику, никак не реагировала.

Очевидцы помогли владелице сиба-ину найти адрес ближайшей ветеринарной клиники, куда в дальнейшем она отвезла своего питомца. Чем закончилась эта история, не уточняется.

