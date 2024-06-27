Бойцов ВСУ «разобрали» на органы: вдовам подтвердили их страшные догадки

Экспертиза подтвердила, что бойцам ВСУ вырезали органы, пока они были живы

В Киеве родственники украинских военных митинговали из-за того, что у их погибших на фронте родных изъяли органы. Специальная экспертиза подтвердила — бойцам ВСУ действительно вырезали внутренности, причем когда они еще были при жизни, сообщает kp.ru .

«Вы дождетесь, мы сделаем плакат, афишу, на весь Киев, на все города. Ведь мы не одни. Только здесь родственники одиннадцати погибших ребят, тела которых вернулись без органов. Без органов, вы понимаете?!» — говорила митингующая в Киеве женщина в футболке «Сестра».

Ранее украинская пресса также писала, что в стране раскрыли схему вывоза человеческих органов за границу. Журналисты утверждали, что преступная группа состояла из 11 человек, причем одним из ее членов был некогда замминистра здравоохранения Украины. В схеме также были замешаны медики из Центральной киевской больницы и ряда других клиник.

СМИ утверждали, что члены группировки незаконно извлекали органы у людей, которые находились в беспомощном состоянии.