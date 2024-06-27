Бойцов ВСУ «разобрали» на органы: вдовам подтвердили их страшные догадки
Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского
В Киеве родственники украинских военных митинговали из-за того, что у их погибших на фронте родных изъяли органы. Специальная экспертиза подтвердила — бойцам ВСУ действительно вырезали внутренности, причем когда они еще были при жизни, сообщает kp.ru.
«Вы дождетесь, мы сделаем плакат, афишу, на весь Киев, на все города. Ведь мы не одни. Только здесь родственники одиннадцати погибших ребят, тела которых вернулись без органов. Без органов, вы понимаете?!» — говорила митингующая в Киеве женщина в футболке «Сестра».
Ранее украинская пресса также писала, что в стране раскрыли схему вывоза человеческих органов за границу. Журналисты утверждали, что преступная группа состояла из 11 человек, причем одним из ее членов был некогда замминистра здравоохранения Украины. В схеме также были замешаны медики из Центральной киевской больницы и ряда других клиник.
СМИ утверждали, что члены группировки незаконно извлекали органы у людей, которые находились в беспомощном состоянии.