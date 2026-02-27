Богомаз: ВСУ снова атаковали Брянскую область

сегодня в 20:05

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в селе Кистер атаковали частный автомобиль, об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз.

В результате вражеской атаки поврежден автомобиль, принадлежащий мирному жителю. Жертв и пострадавших в результате данного события не зафиксировано.

На месте происшествия в настоящее время работают сотрудники компетентных и аварийных служб.

Ранее Богомаз предупреждал население региона о воздушной опасности. Он просил местных жителей оставаться в безопасных местах до момента, пока предупреждение не отменят.

