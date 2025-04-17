Боевик ИГИЛ* планировал теракт на концерте Павла Воли в Пятигорске
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Уроженец Таджикистана Исроилджон К., задержанный за подготовку теракта в Пятигорске, хотел атаковать дом культуры во время концерта комика Павла Воли. Ранее артист сообщил, что его выступление отменили «по техническим причинам» за несколько часов до начала мероприятия, сообщает «112».
Подозреваемый намеревался поджечь дворец культуры «София» во время выступления Воли. Для этого он связался с террористами «Исламского государства»* (ИГИЛ*) и по их заданию изготовил три коктейля Молотова. За неделю до 16 апреля, когда должен был пройти концерт, таджик посещал ДК и осуществлял там съемку, после чего отправил отчет кураторам.
Террористическую атаку удалось предотвратить благодаря действиям ФСБ. По данным спецслужбы, после нападения К. хотел покинуть Россию и уехать воевать в Сирию.
В отношении задержанного возбуждено дело о подготовке теракта.
* Террористическая организация, запрещенная в России.