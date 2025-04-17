Боевик ИГИЛ* планировал теракт на концерте Павла Воли в Пятигорске

Уроженец Таджикистана Исроилджон К., задержанный за подготовку теракта в Пятигорске, хотел атаковать дом культуры во время концерта комика Павла Воли. Ранее артист сообщил, что его выступление отменили «по техническим причинам» за несколько часов до начала мероприятия, сообщает «112» .

Подозреваемый намеревался поджечь дворец культуры «София» во время выступления Воли. Для этого он связался с террористами «Исламского государства»* (ИГИЛ*) и по их заданию изготовил три коктейля Молотова. За неделю до 16 апреля, когда должен был пройти концерт, таджик посещал ДК и осуществлял там съемку, после чего отправил отчет кураторам.

Террористическую атаку удалось предотвратить благодаря действиям ФСБ. По данным спецслужбы, после нападения К. хотел покинуть Россию и уехать воевать в Сирию.

В отношении задержанного возбуждено дело о подготовке теракта.

* Террористическая организация, запрещенная в России.