Боец ВСУ сдался в плен, обратившись к оператору российского беспилотника

Подразделения Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ из состава группировки войск «Днепр» с помощью беспилотника взяли в плен украинского военнослужащего на ореховском направлении СВО, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ходе боевых действий операторы беспилотника гвардейского десантно-штурмового полка из Феодосии заметили бойца ВСУ, который пытался укрыться в блиндаже от российской артиллерии и ударных беспилотников. В блиндаж был сброшен боеприпас.

В результате взрыва украинский военнослужащий получил легкую контузию и принял решение сдаться в российский плен, обратившись к оператору российского дрона, который следил за его передвижениями.

На опубликованных кадрах видно, как военнослужащий ВСУ бежит в открытом поле, а затем останавливается и поднимает руки вверх, демонстрируя российскому беспилотнику, что он сложил оружие.

Украинский военнопленный был направлен в сторону российских позиций.