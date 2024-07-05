Боец СВО пришел к детям с шевроном о «конце России», который «держат за щекой»

В Магаданской области участник спецоперации пришел в Тенькинский центр дополнительного образования в форме, на которой был шеврон с текстом: «Конец России хотели бы увидеть многие, но пока им удается только подержать его за щекой». В учреждении позже заявили, что ребята нашивки военного не увидели, поэтому инцидент на воспитанников «отрицательно не повлиял», сообщает Газета.ru .

В Центре также отметили, что даже сотрудники «не видели и не присматривались» к шеврону, который надел на форму фронтовик. Надпись на нашивке очень мелкая, отметили в учреждении.

«Никто из детей эту надпись не видел, не комментировал, не читал, потому что есть другие фотографии, на которых участник выступает перед детьми, и никоим образом дети этой надписи не видели. <…> На детей это никакого влияния не оказало», — заявили в Тенькинском центре дополнительного образования.

Там также отметили, что шеврон о «конце России» был на экипировке, в которой гость участвовал в боях — в ней военный и решил прийти к детям. Также в Центре добавили, что инцидент с нашивкой бойца их «абсолютно не беспокоит».