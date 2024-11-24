Боец самообороны пострадал под Белгородом при обстреле ВСУ

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Сразу четыре населенных пункта в очередной раз подверглись обстрелам со стороны ВСУ, при вражеской атаке в селе Грузинское Борисовского района пострадал боец самообороны, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«У мужчины закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. Медики бригады скорой оказали ему всю необходимую помощь. От госпитализации пострадавший отказался», — пояснил Гладков.

В селе Графовка Краснояружского района в ходе обстрела повреждения получил частный дом. Осколками посекло забор и выбило окна.

В поселке Красная Яруга FPV-дрон атаковал служебный автобус, в котором ехали сотрудники сельхозпредприятия. Беспилотник подавила система РЭБ, у транспортного средства пострадало заднее стекло. О пострадавших среди людей Гладков ничего не упомянул.

Четвертым населенным пунктом, которое атаковали ВСУ, стало село Отрадное. В результате падения осколков сбитого дрона повреждения получил частный дом и автомобиль. Другие подробности уточняются.