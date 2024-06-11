Боец с позывным Музыкант: ВСУ не эвакуируют тела убитых с поля боя в Волчанске

Автор Telegram-канала «Пограничник из ада» с позывным Музыкант утверждает, что ВСУ перебрасывают подкрепление к харьковскому Волчанску. Вместе с этим, по словам российского военного, противник не выносит раненых с поля боя и не забирает тела убитых, из-за чего «вонь стоит адская», сообщает «ФедералПресс» .

Музыкант добавил, что украинские силы ежедневно бросаются в контратаки в окрестностях Волчанска и Липцов. Сперва противник устраивает разведку боем, после чего отправляет основные силы. Несмотря на это, российские военные уверенно обороняются и продолжают атаковать неприятеля, заявил боец.

«Очень много тел противника лежит, и никто не забирает, жара, вонь стоит адская, наши парни хлоркой их обрабатывают, чтобы хоть как-то меньше воняло все», — утверждает Музыкант.

По его словам, украинские военные бросают своих раненых на поле боя и отступают.