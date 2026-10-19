Боец поп-ММА Исламов был под наркотиками во время потасовки во Владикавказе

Во время потасовки со стрельбой во Владикавказе боец поп‑ММА Ибрагим Исламов (Никархо) был под наркотиками, сейчас он в реанимации, сообщает SHOT .

Этой ночью на улице города началась драка, во время которой один из участников достал пистолет и несколько раз выстрелил в Исламова.

Бойца доставили в больницу вместе с еще одним пострадавшим. При поступлении у Никархо взяли все анализы, которые показали содержание нескольких наркотиков, в частности, бы обнаружен мефедрон.

Сейчас Исламов остается в реанимации в тяжелом состоянии. Врачи его прооперировали.

Участники конфликта с обеих сторон были задержаны. Дело о драке со стрельбой находится на контроле МВД по Северной Осетии.

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