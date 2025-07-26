Боец ММА устроил дебош в аэропорту Пулково

В петербургском аэропорту Пулково боец ММА Максим Камальдинов устроил драку, в ходе которой нанес тяжелые травмы 28-летнему сотруднику авиакомпании «Победа», сообщает РЕН ТВ .

По предварительным данным, персонал пытался успокоить агрессивно ведущего себя нетрезвого пассажира, но в ответ получил сокрушительный удар профессионального бойца, — сообщает источник в правоохранительных органах.

Медики диагностировали у пострадавшего сложный перелом челюсти, черепно-мозговую травму, многочисленные ушибы

Полиция возбудила уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью.