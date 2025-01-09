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Бодипозитивная блогерша Killadamente в США подавилась едой и умерла

Американская бодипозитивная блогерша Кэрол Акоста, которая известна в Сети под ником Killadamente, скончалась в возрасте 27 лет, сообщает РИА Новости .

Она подавилась едой.

Как уточняет People, трагедия произошла во время семейного ужина в Нью-Йорке.

У блогерши в Instagram* было 6,7 млн подписчиков. Поклонники оплакивают ее смерть в комментариях.

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