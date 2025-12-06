Бодибилдер из России задержан после дебоша и угроз совершить суицид в Лаосе

В Лаосе российский бодибилдер пристрастился к мощным азиатским анальгетикам после получения травмы и публично угрожал совершить самоубийство, после чего был задержан местными стражами порядка, сообщает SHOT .

43-летний владелец фитнес-центра в московском Строгино в последнее время совершал поездки по Азии. По его собственным словам, он получил перелом руки в Камбодже, и употребление азиатских обезболивающих спровоцировало психические отклонения.

Сначала россиянина поместили в неврологическое отделение больницы во Вьентьяне, столице Лаоса. Однако он покинул медучреждение и начал крушить витрину магазина. Атлет бросался под автомобили, высказывал угрозы убийством в адрес окружающих и заявлял, что покончит с собой прямо на улице.

Сотрудники полиции обезвредили спортсмена и доставили его в участок. В настоящий момент добровольцы занимаются поиском родных мужчины, которые смогут обеспечить его возвращение в Москву и предоставить адекватное лечение.

