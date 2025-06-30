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Bloomberg: у берегов Ливии взорвался танкер с нефтью, заходивший в порты РФ

Танкер Vilamoura, перевозивший 1 млн баррелей нефти, взорвался у берегов Ливии, сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на компанию TMS Tankers, управляющую судном.

В результате взрыва затоплено машинное отделение, однако утечек нефти не зафиксировано. Кроме того, экипаж не пострадал.

Согласно данным компании, танкер дважды заходил в российские порты с апреля для перевозки казахстанской нефти. Агентство Reuters уточняет, что инцидент произошел 27 июня, когда Vilamoura под флагом Маршалловых Островов покинул ливийский порт Зейтина и направлялся в Гибралтар.

По информации представителя компании, танкер в настоящее время буксируется в Грецию для оценки ущерба.