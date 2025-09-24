Блогера Максима Каца* заочно арестовали в России

Хорошевский суд Москвы заочно арестовал блогера Максима Каца*. Против него возбуждено дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента, сообщает РИА Новости .

Ходатайство о заключении Каца* под стражу было подано ранее. Хорошевский суд его удовлетворил.

Каца* приговорили к 8 годам колонии общего режима еще в августе 2023 года. Тогда он был признан виновным по делу о публичном распространении фейков про ВС РФ.

По данным следствия, 3 апреля 2022 года Кац* выложил на YouTube запись с фейками о якобы уничтожении населенных пунктов и гражданских на Украине в рамках спецоперации. Блогер вину не признал.

Сейчас Кац* находится за пределами РФ.

*Признан в России иностранным агентом.

