Блогер надругался над флагом России за 1000 руб. За ним «пришли» в прямом эфире

В Ленинградской области в прямом эфире задержали блогера Stepan Scoffy, который выбросил российский триколор за донат в 1000 рублей. На него могут возбудить дело за надругательство над флагом РФ, сообщает Baza .

Стимер вел прямой эфир из квартиры в Кудрово, когда ему пришло пожертвование в тысячу рублей. Увидев донат, Stepan Scoffy закричал: «Да на*** этот флаг», после чего сорвал со стены триколор и выбросил его на пол.

Подписчики советовали удалить трансляцию, чтобы за блогером «не пришли». Молодой человек отвечал: «Да господи, кто приедет, вообще по****».

Во время следующего стрима нарушителя задержали прямо на улице. По данным Baza, Stepan Scoffy снимал себя на спортплощадке и прыгал на время, когда сзади к нему подошли два полицейских. Теперь он задержан и может стать фигурантом уголовного дела.