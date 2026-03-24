Блогер из России загадочно умер в «русской деревне» на Гоа
49-летний тревел-блогер Василий из Нижнего Новгорода отдыхал на курорте Морджим на индийском Гоа. Его труп обнаружили в арендованном жилье, сообщает SHOT.
Курорт считается «русской деревней». В нем живет огромное количество соотечественников.
Недавно проверить арендатора пришел владелец комнаты. Василий длительное время ему не отвечал. Затем мужчина позвонил в полицию.
Правоохранители вскрыли жилье. Там нашли труп Василия и начали расследование. Силовики выясняют причину смерти. Пока зацепки не нашли.
Василий перед отъездом на Гоа проживал в Нижнем Новгороде. С 2012 года был на учете у нарколога.
У Василия был свой тревел-блог. Последнюю запись он сделал из индийского храма.
