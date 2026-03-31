Ближайшее укрытие от пострадавшего от удара БПЛА ЖК в Краснодаре есть в 11 км

11 километров пришлось бы бежать до укрытия жильцам ЖК, который был поврежден обломками БПЛА ВСУ в Прикубанском внутригородском округе Краснодара. Удар противником был нанесен 30 марта, сообщает Kub Mash .

Жильцы дома так и не смогли разыскать для себя убежище. Во дворах и на улицах отсутствуют соответствующие указатели. Сирены оповещения во время атаки не функционировали. По словам жильцов ЖК, им неизвестно об оборудованных подвалах, находящихся поблизости.

Ближайшие укрытия, по словам авторов статьи, находятся исключительно на расстоянии 11 км от жилого комплекса. Однако там в некоторых местах отсутствуют указательные таблички. Также ряд подвалов также закрыт на замок или у них запаяна дверь.

Вчера ночью во время удара БПЛА ВСУ ранения получили три человека (из них двое детей). Урон получили 13 квартир и одно помещение.

