Блендер взорвался в руках беременной на Ставрополье

В городе Георгиевске на Ставрополье блендер взорвался в руках 23-летней женщины, находящейся на восьмом месяце беременности, сообщает SHOT .

Эту модель блендера нельзя мыть под краном из-за того, что зарядный блок находится на корпусе. Жительница Георгиевска всегда обливала аппарат горячей водой, а затем обтирала. Но в этот раз, когда кипяток попал на прибор, то он взорвался и обжег тело хозяйке.

Доктора скорой помощи сделали пострадавшей обезболивающий укол и доставили ее в больницу. Там пациентке диагностировали ожоги II степени. Медики обработали их и прокололи волдыри.

На весь день женщина временно перестала чувствовать движения малыша, но позднее выяснилось, что с ребенком все хорошо.

Из-за этой травмы пострадавшей пришлось несколько дней спать на спине, что непросто на таком большом сроке беременности.