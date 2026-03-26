Благодарил школу: странный мужчина перепугал учеников в Братске

Мужчина устроил непонятный перформанс с поклонами школе в Братске, чем сильно напугал учеников, сообщает Babr Mash .

Действия местного жителя попали на видео. В кадре показано, как он расположился на ковре перед входом в школу. Затем мужчина начал кланяться учебному заведению.

В этот момент из дверей школы выходила ученица. Завидев странного мужчину, она вбежала обратно и сообщила обо всем учителям.

Вскоре выяснилось, что перформанс устроил 51-летний пьяный местный житель. Он отметил, что таким способом хотел поблагодарить школу, в которой учился.

По словам горожан, мужчина совершает подобную выходку уже не в первый раз. Ранее он устроил подобное у больницы — оттуда его выгнала охрана.

