Бьют стулом и шваброй: в детской поликлинике Кемерова нападают на уборщицу

Дочь уборщицы поликлиники Кемерова пожаловалась на избиение матери на работе

В детской поликлинике Кировского района города Кемерово сотрудники на постоянной основе избивают уборщицу, сообщила РИАМО дочь пострадавшей.

Утром 11 апреля 69-летнюю уборщицу детской поликлиники Тамару (имя изменено) избили ее коллеги. Со слов пострадавшей, конфликт начался из-за мешающейся коллегам кружки.

«Мама позвонила мне в слезах. Из-за того, что коллегам помешала ее кружка, на нее набросились. Одна женщина схватила стул, другая взяла чайник. Мама еле увернулась и вырвалась. Никто не помог ей», — рассказала дочь пострадавшей.

Со слов инсайдера, заведующая детской поликлиникой предприняла меры только в виде сбора объяснительных с тех, кто нападал.

Годом ранее, когда Тамару избили шваброй и она сняла побои, ей угрожали, когда она захотела обратиться в полицию.

«Я в том году уговаривала маму пойти в полицию и снять побои, но маме пригрозили увольнением», — добавила дочь Тамары.

На данный момент составляется заявление в правоохранительные органы и было написано обращение в соцсети губернатора Кемеровской области Ильи Середюка.