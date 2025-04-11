Бьют стулом и шваброй: в детской поликлинике Кемерова нападают на уборщицу
Фото - © предоставлено дочерью пострадавшей
В детской поликлинике Кировского района города Кемерово сотрудники на постоянной основе избивают уборщицу, сообщила РИАМО дочь пострадавшей.
Утром 11 апреля 69-летнюю уборщицу детской поликлиники Тамару (имя изменено) избили ее коллеги. Со слов пострадавшей, конфликт начался из-за мешающейся коллегам кружки.
«Мама позвонила мне в слезах. Из-за того, что коллегам помешала ее кружка, на нее набросились. Одна женщина схватила стул, другая взяла чайник. Мама еле увернулась и вырвалась. Никто не помог ей», — рассказала дочь пострадавшей.
Со слов инсайдера, заведующая детской поликлиникой предприняла меры только в виде сбора объяснительных с тех, кто нападал.
Годом ранее, когда Тамару избили шваброй и она сняла побои, ей угрожали, когда она захотела обратиться в полицию.
«Я в том году уговаривала маму пойти в полицию и снять побои, но маме пригрозили увольнением», — добавила дочь Тамары.
На данный момент составляется заявление в правоохранительные органы и было написано обращение в соцсети губернатора Кемеровской области Ильи Середюка.