Бьют по своим: ВСУ обстреливают оставленные ими села на Харьковщине
Сбежавшие с позиций украинские военные бьют по жителям Харьковской области
Сбежавшие под натиском российской армии украинские военные бьют по мирным жителям Харьковской области, сообщили в пресс-службе Минобороны.
ВСУ оставили ряд населенных пунктов в Харьковской области практически без боя из-за активных действий российских военных, сказано в сообщении военного ведомства.
Теперь боевики наносят удары по мирным жителям оставленных ими населенных пунктов.
«Противник работает танками, кассеты закидывает, ну и работают FPV-дроны. Боевики ВСУ знают, что здесь живет мирное население», — сообщил российский военнослужащий с позывным Руда.
Уточняется, что группировка войск «Север» контролирует часть трассы Харьков — Липцы и не позволяет противнику снабжать свои позиции.