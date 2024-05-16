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Сбежавшие с позиций украинские военные бьют по жителям Харьковской области

Сбежавшие под натиском российской армии украинские военные бьют по мирным жителям Харьковской области, сообщили в пресс-службе Минобороны.

ВСУ оставили ряд населенных пунктов в Харьковской области практически без боя из-за активных действий российских военных, сказано в сообщении военного ведомства.

Теперь боевики наносят удары по мирным жителям оставленных ими населенных пунктов.

«Противник работает танками, кассеты закидывает, ну и работают FPV-дроны. Боевики ВСУ знают, что здесь живет мирное население», — сообщил российский военнослужащий с позывным Руда.

Уточняется, что группировка войск «Север» контролирует часть трассы Харьков — Липцы и не позволяет противнику снабжать свои позиции.