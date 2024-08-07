Бьют дважды: стала известна новая тактика нападения ВСУ на мирных жителей

Бойцы ВСУ начали использовать новую тактику нападения на мирных жителей в российском приграничье. Украинские дроны-камикадзе бьют по жилым домам, магазинам, остановкам и машинам два раза, сообщает Mash .

Это делается, чтобы нанести максимальный ущерб и добить гражданских.

Такую тактику ВСУ использовали при атаках 18, 27, 28 июля, 2, 3 и 4 августа. Сначала оператор беспилотников запускает первый аппарат, который бьет по квартире в многоэтажном доме. После этого он направляет на место ЧП второй дрон, чтобы он залетел в поврежденное здание через щель и добил людей.

2 августа противник уничтожил жилой дом в Белгородской области. В момент происшествия внутри никого не было. Еще 4 августа операторы дронов убили 75-летнюю жительницу Шебекина. Зафиксированы и другие случаи использования данной тактики.