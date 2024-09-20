Бизнесмена Бакальчука отпустили домой

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Следователи отпустили бизнесмена и совладельца Wildberries Владислава Бакальчука домой после перестрелки у офиса компании, пишет РИА Новости .

"Я дома, и со мной все в порядке", — написал предприниматель в своем Telegram-канале.

Ранее суд арестовал 30 фигурантов по делу о стрельбе у офиса маркетплейса Wildberries в Романовом переулке.

Перестрелка между представителями совладельцев Wildberries произошла 17 сентября в центре Москвы. При силовом инциденте погибли два человека.