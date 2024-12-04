Бизнесмен на Урале заставляет эскортниц заниматься сексом с курьерами без защиты

На Урале эскортницы пожаловались на невыносимые условия труда. Они рассказали, что местный бизнесмен заставляет их заниматься сексом с курьерами и таксистами без защиты, сообщает Mash .

Два года назад одна из дам нашла хорошего кавалера. Он платил ей 1 млн рублей в месяц на содержание. Работы было много, так как у мужчины оказались специфичные вкусы. Предприниматель также попросил любовницу найти подружку для группового секса.

Вторую девушку не удавалось найти очень долго, никто не хотел работать на указанных предпринимателем условиях. Бизнесмен-куколд требовал от девушек заниматься сексом со случайными людьми, но при этом не использовать презерватив. Они все должны были снимать на камеру и записывать «кружочки» с жалобами на грубых мужиков. Также после процесса эскортницы должны были приезжать к домой к работодателю и ублажать его. При этом никаких гигиенических процедур между актами быть не должно.

Девушки делили 1 млн рублей зарплаты на двоих и работали неделя через неделю. Каждая получала по 500 тыс. рублей, а еще подарки и оплачиваемые отпуска на море.

При этом первая трудоустроившаяся на этих условиях постоянно ищет новую напарницу, так как одна из секс-работниц вышла замуж, вторая не выдержала тяжкого труда, третью нужно было искать 6 месяцев по группам содержанок в социальных сетях. Девушки не хотят идти даже за высокую оплату из-за боязни заразиться заболеваниями, которые передаются половым путем.

Недавно объявления удалили. Возможно, вторую девушку уже нашли.