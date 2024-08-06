Советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала заявил, что в городе Торецк Бахмутского района начались боестолкновения между российскими и украинскими войсками. По его словам, ВС РФ берут город «в клещи» с двух сторон, сообщает Газета.ru .

Кимаковский заявил, что армия Украины сейчас удерживает укрепленный район в окрестностях шахты «Северная». Противник отодвигает свои передовые позиции к центру Торецка.

Российские войска штурмуют город не в лобовых атаках, а слева и справа, то ест зажимают его «в клещи», добавил советник главы ДНР Дениса Пушилина.

Ранее американская газета The New York Times со ссылкой на украинских солдат писала, прямо перед наступлением ВС РФ на Торецк к окрестностям города перебросили военных из 41-й мехбригады ВСУ, однако свежие силы были не готовы давать отпор наступающим россиянам из-за незнания местности и нечетких приказов. Из-за этого 41-я механизированная бригада быстро сдала позиции российским военным, утверждала NYT.