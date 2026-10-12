Били, обрили, тело хотели сжечь: девушка с родными до смерти избила подругу

Во Владимирской области девушка до смерти забила подругу, в этом ей помогали сестры, мама и парень сестры. Тело жертвы хотели сжечь, но не вышло, сообщает РЕН ТВ .

Убийство произошло 6 октября в Судогде Владимирской области.

Как рассказали с региональном Следкоме, 21-летняя девушка зашла к подруге, чтобы выпить и поболтать. Между ними произошла ссора. Хозяйка квартиры предъявила обвинения девушке в распутстве и полезла на нее с кулаками.

В итоге к драке подключились все, кто был в квартире. Девушку начали избивать 39-летняя мама нападавшей, ее 17-летняя и 20-летняя сестры, а еще 20-летний парень, живущий с ними. Вместе они били гостью кулаками, ногами, деревянным ящиком и стулом, затем побрили налысо.

После этого они вынесли тело жертвы в лес и попытались поджечь, но быстро потушили костер, так как побоялись, что огонь и дым привлекут внимание. Потом они вернулись домой, убрались в квартире, продали личные вещи, съехали в другое жилье, а затем покинули Владимирскую область.

Однако вскоре всех участников смертельного избиения нашли и задержали. Решается вопрос об аресте.

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