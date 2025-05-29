Били металлическим стулом: осуждены превысившие полномочия кубанские силовики

Красноармейский районный суд Краснодарского края приговорил участкового и оперуполномоченного к 4 и 3,5 годам колонии соответственно, их признали виновными в превышении должностных полномочий, сообщает «Осторожно, новости» .

Правозащитники из «Команды против пыток»* рассказали, что еще силовиков лишили спецзваний и запретили работать в полиции в течение 2 лет. Их обвиняли в избиении сторожа. При этом прокурор простил у суда более строгого наказания — по 7 лет колонии и еще квалифицировать это преступление по более суровой части статьи о превышении должностных полномочий — пытки (часть 4 статьи 286 УК). Но суд решил смягчить наказание.

В августе 2023 года полицейские пришли домой к 41-летнему сторожу и стали требовать признаться в краже транспортерной ленты, которая была совершена с закрытого завода. Мужчина причастность к преступлению отрицал, тогда участковый начал его душить на глазах у жены и детей.

После этого пострадавший добровольно поехал в отдел полиции, чтобы дать объяснения по делу. Но вместо опроса полицейские начали избивать его металлическим стулом, а также они требовали признаться в краже.

Как рассказал мужчина, от боли он несколько раз терял сознание, но его продолжали бить. Медэкспертиза выявила, что силовики нанесли жертве не менее 10 ударов руками, ногами и металлическим стулом. У пострадавшего диагностировали многочисленные ссадины, кровоподтеки и кровоизлияние в глаз.

Сами полицейские вины в избиении не признали. Они просили суд об оправдательном приговоре. Защитники силовиков говорили о том, что сторож пытался сбежать возле отдела полиции, поэтому его сбили с ног и травмировали, так как мужчина «переворачивался с бока на бок, катаясь по асфальтовому покрытию».

*НКО-иноагент в России.