«Били крапивой, изгоняли бесов»: жуткая расправа над школьницей под Новосибирском

Девочка в Новосибирской области погибла из-за истязания. Ее морили голодом и били крапивой знакомые матери, сообщает kp.ru .

О смерти школьницы сообщили 18 июня. Сначала мать девочки сказала, что она наелась конфет на голодный желудок и ей стало плохо.

Как объяснил источник, причиной смерти ребенка могли стать действия знакомых матери. Женщина оставила девочку на три дня супружеской паре, пока сама была в командировке.

Супруги морили школьницу голодом, поили только молоком. Кроме того, ее били крапивой, якобы выгоняя из ребенка бесов. Мать погибшей не стала комментировать данные сведения.