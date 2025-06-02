Били и душили: охранники напали на посетительниц нижегородского ночного клуба

Охранники напали на посетительниц ночного клуба в Нижнем Новгороде и избили их

В Нижнем Новгороде охранники ночного клуба напали на посетительниц. Мужчины били девушек по лицу, душили и пытались распылить перцовку, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

Пострадавшая Екатерина рассказала, что инцидент произошел в ночь на 1 июня в клубе Niko 1560. Она с подругой отдыхали в заведении и в какой-то момент на эмоциях стали танцевать на диванах. Сотрудники клуба в грубой форме попросили посетительниц слезть с мебели.

Девушки выполнили просьбу охранников, однако мужчины начали выгонять их из клуба с применением силы: они тащили клиенток за волосы и шею, а также швыряли в стену на лестнице. Один из охранников ударил Екатерину по голове, а потом достал перцовый баллончик.

«Я попыталась спрятать лицо и защититься, но открываю глаза и вижу — в меня уже летят два удара», — поделилась Екатерина.

Подругу девушки охранники силой вытащили на улицу, ударили по лицу и начали душить. Врачи диагностировали у Екатерины травмы верхней части лица и проблемы с ухом, а у ее приятельницы все тело в гематомах. Пострадавшие обратились в администрацию клуба, в котором пообещали уволить охранников, назвали инцидент «вопиющей некомпетентностью». Девушки написали заявление в правоохранительные органы.