сегодня в 11:08

Bild: ВСУ начали использовать собак-роботов в столкновениях в Донбассе

Украинская армия стала пользоваться разработанными в Британии собаками-роботами в местах боестолкновений с ВС РФ, сообщает радио «Говорит Москва» со ссылкой на Bild.

Эти роботы помогают бойцам ВСУ добраться туда, куда не может попасть дрон, например, внутрь здания или российских окопов.

«Собаки» оснащены видеокамерами. С помощью них можно проводить разведку окрестностей, выявлять минные ловушки, вычислять передвижения войск. Роботы сильно уменьшают риск для украинских военных.

На фронте на сегодняшний день 30 «собак». При этом благодаря противотепловому камуфляжу от германской компании роботов почти невозможно обнаружить.