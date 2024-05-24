Bild: в Германии на вечеринке «золотой молодежи» скандировали нацистские лозунги

Крупный скандал вокруг ксенофобской вечеринки «золотой молодежи» произошел в Германии. Личности молодых людей не установили, сообщает ТАСС .

По данным газеты Bild, «золотая молодежь» проводила вечеринку в баре-ресторане Pony в общине Кампен на острове Зильт. Молодые люди снимали себя и скандировали ксенофобские лозунги под музыку L’Amour Toujours итальянского DJ Джиджи Д’Агостино.

«Германия для немцев, иностранцы вон», — слышно на видеозаписи.

Также на кадрах видно, как один из людей вскидывает руку в нацистском приветствии. Посетители ресторана никак не отреагировали на странную вечеринку. Многие, увидев ролики, подумали, что это неправда.

Управляющий рестораном Тим Беккер отметил, что сейчас проверяют, может ли заведение подать заявление о возбуждении уголовного дела и какие варианты существуют еще.