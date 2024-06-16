Bild: в Германии мужчина напал на полицейских с топором

Полиция немецкого Гамбурга нейтрализовала мужчину с топором, который находился рядом с одной из главных туристических улиц города — Реперба, сообщает ТАСС .

Как пишет Bild, инцидент случился около скопления болельщиков футбольной сборной Нидерландов, которая играет в городе с Польшей. В ФРГ идут матчи чемпионата Европы по футболу.

Неизвестный начал проявлять агрессию в отношении полицейских и набросился на силовиков с топором. Полиция сначала применила перцовый баллончик, а после открыла по агрессору огонь. Мужчина был ранен, информации о его состоянии не приводится.

Также пока ничего не говорили о его мотивах и национальной принадлежности.