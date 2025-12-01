Била ремнем: школьница в Москве издевалась над сверстницей на камеру

сегодня в 14:31

Юная москвичка поставила на колени и жестоко избила ремнем другую школьницу

В центральном аппарате Следкома взяли на контроль ход расследования по факту инцидента с избиением школьницы в Москве. Предварительно, одна девочка поставила на колени другую и жестоко избила, происходящее сняла на видео ее подруга, сообщает Информационный центр СК России .

В Сети появилось видео, снятое в Москве, где школьница заставила ровесницу встать на колени и избивала ее ремнем. Другая девочка снимала это на камеру.

Следственные органы начали процессуальную проверку по данному инциденту.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК РФ по Москве Дмитрию Беляеву предоставить отчет о ходе процессуальной проверки и выясненных деталях.

Контроль за выполнением данного поручения возложен на центральный аппарат ведомства.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.