Била по голове из-за пакетов с покупками: женщина напала на беременную в Москве

Беременная женщина вместе с супругом вечером 24 ноября в ТЦ за покупками. На выходе она почувствовала себя нехорошо, оставила пакеты на скамейке и села отдышаться. Около нее сидела девушка, которая завела разговор и начала спрашивать о сроке беременности, не тяжело ли таскать сумки. Когда покупательница встала, чтобы дойти до парковки, где ее ждал муж, то соседка по скамейке начала вырвать пакеты у нее из рук и кричала, что они принадлежат ей.

«Я даже сначала не поняла, что происходит, в пакетах были продукты, одежда и мои банковские карты. Женщина кричала, что все это ее и вырвала пакеты, я стала звать на помощь. Охрана, которая стояла прямо перед нами вообще никак не реагировала и не пыталась помочь. У меня уже не было сил с ней бороться, мне стало плохо и мне пришлось отдать ей пакеты и мои вещи», — поделилась пострадавшая.

Похитившую покупки женщину остановили около ТЦ очевидцы и супруг пострадавшей. На улице агрессорша еще раз напала на беременную, несколько раз ударила ее по голове, от чего женщина упала на живот и травмировала руку. В тот же вечер пострадавшая обратилась в полицию с заявлением.

Сейчас беременная находится под наблюдением медиков. Врачи диагностировали у нее рваную рану кисти, но сделать прививки от столбняка не смогли из-за угрозы беременности. Они промыли кисть и обработали ее.

Пострадавшая опасается, что напавшая на нее в супермаркете женщина сможет избежать наказания, так как полиция не может разобраться в том, кому действительно принадлежат пакеты с покупками.

