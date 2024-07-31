Безработный стрелял в девочку на детской площадке в Колпино
Полиция Колпино задержала стрелявшего в девочку на детской площадке
Полиция Колпино в Санкт-Петербурге задержала стрелявшего в десятилетнюю девочку на детской площадке, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Местная жительница обратилась в полицию с заявлением, о том, что неизвестный из пневматического пистолета выстрелил в сторону ее 10-летней дочери.
Злоумышленника задержали. Им оказался безработный 47-летний уроженец Петербурга.
Возбуждено уголовное дело по статье за покушение на убийство, сказано в сообщении.