Без медового месяца: в Екатеринбурге жених-кавказец арестован за танец на дороге

Станцевавшего на дороге в Екатеринбурге жениха отправили под арест на 13 суток

Мечты о медовом месяце на Мальдивах разбились об арест на 13 суток: в Екатеринбурге жених кавказской национальности и его гости поплатились за свадебную вечеринку прямо на проезжей части, сообщает «Царьград» .

В красивую дату (25 июля 2025 года) бракосочетания они перекрыли три полосы движения на пересечении улиц Машинной и Ткачей ради памятных фотографий и шумных танцев под музыку. Автомобилистам оставили для проезда лишь одну полосу.

Реакция правоохранительных органов последовала незамедлительно: шестеро участников инцидента были привлечены к ответственности. Ленинский районный суд 28 июля вынес приговор: три организатора, включая жениха, получили по 13 суток административного ареста за нарушение общественного порядка при проведении массового мероприятия.

Двум другим участникам назначили по 9 суток. Еще одному, по состоянию здоровья, выписали штраф в размере 19 тыс. рублей. Ирония судьбы: вместо долгожданного свадебного путешествия на Мальдивы новобрачный проведет почти 2 недели за решеткой.