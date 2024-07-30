Без движения оставили иск пострадавших в «Крокусе» к «Ингосстраху»

Столичный суд оставил без движения иск пострадавших в «Крокусе» к «Ингосстраху»

Замоскворецкий суд Москвы оставил без движения коллективный иск потерпевших в теракте в подмосковном «Крокус сити холле» к компании «Ингосстрах», пишет РИА Новости .

Агентство ссылается на сообщение Замоскворецкого районного суда столицы.

В публикации не указано основание для такого решения.

Иск был подан для получения выплат по договору страхования 23 июля 2024 года.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта перед началом выступления группы «Пикник». Террористы расстреляли зрителей в концертном зале и подожгли помещение.

В результате погибли 145 человек. Террористы позже были задержаны и арестованы.