Беспилотник ВСУ атаковал Успенский собор в Рыльске

Беспилотник Вооруженных Сил Украины атаковал Успенский кафедральный собор в курском Рыльске, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале .

В результате удара осколками повреждены стекла, крыша, стены, двери основного здания и колокольни.

По предварительной информации, никто не пострадал.

Киев совершил вторжение в Курскую область 6 августа 2024 года. Спустя три дня ситуацию в регионе признали чрезвычайной и федерального характера. Затем в регионе ввели режим контртеррористической операции и перебросили резервы Вооруженных сил России.