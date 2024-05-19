Беспилотник ВСУ атаковал автобус с рабочими в Херсонской области

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Один человек погиб при атаке дрона на микроавтобус в Херсонской области

В селе Раденск Херсонской области утром в воскресенье украинский дрон атаковал микроавтобус с гражданскими, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Он добавил, что люди приехали на автобусе на работу по уборке клубники.

«В результате взрыва один человек погиб. Много раненых», — написал Сальдо в своем Telegram-канале.

По его словам, всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь.