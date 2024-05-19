Беспилотник ВСУ атаковал автобус с рабочими в Херсонской области
Один человек погиб при атаке дрона на микроавтобус в Херсонской области
Фото - © Официальный Telegram-канал Губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
В селе Раденск Херсонской области утром в воскресенье украинский дрон атаковал микроавтобус с гражданскими, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
Он добавил, что люди приехали на автобусе на работу по уборке клубники.
«В результате взрыва один человек погиб. Много раненых», — написал Сальдо в своем Telegram-канале.
По его словам, всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь.