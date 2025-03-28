«ВО»: у военной базы России в сирийском Тартусе сбили беспилотник

В сирийском Тартусе сбили беспилотник, летевший к местной базе военно-морского флота (ВМФ) России, утверждает «Военный Осведомитель» . Официального подтверждения этой информации пока нет.

«В небе над Тартусом в Сирии был сбит беспилотник, направлявшийся к российской базе ВМФ», — заявил канал с аудиторией свыше 611 тыс. подписчиков.

По данным «ВО», для уничтожения дрона мог использоваться зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1», о чем свидетельствует снимок стартового двигателя с места событий.

Информации о наличии пострадавших и разрушений не приводилось. Официальных комментариев о возможном уничтожении дрона в Тартусе пока нет.