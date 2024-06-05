Беспилотник сбили на сверхнизкой высоте у Воронежа

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что на подлете к Воронежу сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА). По его словам, дрон подлетал к городу на сверхнизкой высоте, сообщает «Царьград» .

Беспилотник был уничтожен ранним утром 5 июня. Дрон подбили силы противовоздушной обороны (ПВО) российской армии.

«Дежурными силами ПВО на подлете к Воронежу на предельно низкой высоте был обнаружен и уничтожен БПЛА противника», — написал Гусев в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, в результате уничтожения БПЛА пострадавших и разрушений на земле не зафиксировано. Гусев добавил, что режим опасности БПЛА в Воронежской области не вводился. Глава региона держит оперативную ситуацию на личном контроле.