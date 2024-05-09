Беспилотник атаковал предприятие «Салаватнефтеоргсинтез» в Башкирии

сегодня в 12:28

Беспилотный летательный аппарат атаковал нефтеперерабатывающее предприятие в Башкирии, на предприятии «Салаватнефтеоргсинтез» из-за инцидента начался пожар, сообщает Baza .

В Сети опубликовано видео, на котором видно, как беспилотник летит в сторону предприятия. Как стало известно, дрон ударил в установку каталитического крекинга около 13:00 по местному времени.

Сотрудники предприятия услышали хлопок и увидели дым в районе Южной проходной. После атаки БПЛА на предприятии начался пожар.

В результате произошедшего никто не пострадал. На месте произошедшего работают экстренные службы и руководители ведомств.