«Беру на себя полную ответственность»: мэр Коркина увольняется после беспорядков

Мэр города Коркино Челябинской области Наталья Лощинина подала в отставку. В своем Telegram-канале она заявила, что раз в городе произошли народные волнения из-за убийства таксистки, то проделанной властями работы оказалось недостаточно.

Глава города назвала убийство горожанки общей болью всех жителей Коркина. По словам Лощининой, «цыганская проблема» имела место быть «очень давно», и о ней никогда не замалчивали.

Лощинина отметила, что с 2019 года власти обращались во все инстанции, после чего с цыганами вели беседы и устраивали в отношении них рейды.

«Как результат этой работы, администрация получила обвинения в притеснении цыган по национальному признаку, а моя семья — не единожды оскверненную могилу свекра», — написала мэр.

Однако, по словам Лощининой, раз беспорядки случились, то горожане не поверили в неотвратимость наказания для виновного в убийстве таксистки.

«И я убеждена, что глава отвечает не только за все хорошее, что происходит на территории округа, но и за все нерешенные проблемы. И как руководитель округа, принимаю на себя всю полноту ответственности и решаю сложить свои полномочия», — сказал руководитель Коркина.