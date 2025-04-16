Беременную кошку спасли из дымовой шахты на юго-востоке Москвы

Беременную кошку спасли из дымовой шахты в многоэтажном жилом доме на юго-востоке столицы. Медицинская помощь животному не потребовалась, сообщает SHOT .

Инцидент произошел в многоэтажке на улице Головачева. Жильцы дома услышали жалобное мяуканье, которое доносилось где-то из-за стены. Москвичи целые сутки пытались самостоятельно отыскать животное, но безуспешно.

На место был вызван общественный поисково-спасательный отряд «СпасРезерв». Прибывшие на вызов спасатели с помощью альпинистского снаряжения достали кошку из дымовой шахты.

В настоящее время жильцы многоэтажки решают вопрос, куда пристроить беременную кошку.