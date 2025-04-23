«Белочки» и «зайчики»: крупнейший в СНГ форум для педофилов обнаружили в Сети

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В Сети нашли крупнейший в СНГ форум для педофилов

В интернете обнаружили форум, объединяющий педофилов из России, Украины, Белоруссии и других стран СНГ. На платформе пользователи обмениваются опытом совращения детей, публикуют запрещенные материалы и даже организуют сбор средств для ВСУ, сообщает Mash .

Ресурс включает около 20 тематических разделов: от региональных чатов до инструкций по поиску жертв и способов избежать наказания.

Участники используют специальный сленг, маскируя преступную деятельность под невинные термины. Девочек педофилы называют «белочками», а мальчиков — «зайчиками». Кроме того, извращенцы делятся историями, как им удавалось надругаться над несовершеннолетними.

Еще педофилы собирают денежные средства, которые затем поступают Вооруженным силам Украины. На главной странице ресурса размещен украинский флаг.

Сайт технически защищен от случайных глаз. Информация о форуме педофилов уже направлена в правоохранительные органы с требованием заблокировать ресурс.