Газета.ru: в Воронеже осудили военного за побег из части и убийство знакомой

Воронежский гарнизонный военный суд приговорил к 10 годам колонии военнослужащего за побег из части и убийство девушки, сообщает Газета.ru со ссылкой на приговор. По данным издания, до убийства армеец пригласил свою знакомую, воспитывающую нескольких детей, в отель, на что та ему отказала.

В статье говорится, что боец ВС РФ жил у своей жертвы во время увольнения. В ходе одного из застолий обвиняемый пригласил даму проехать с ним в гостиницу, однако получил отказ. После этого он уехал один и вернулся к компании уже вооруженный ножом.

Военнослужащий начал скандалить с подругой из-за ревности и, позвав ее на улицу, вонзил женщине нож в шею. По итогу многодетная мать, получившая ножевое ранение, погибла.

Также утверждается, что за месяц до убийства фигурант совершил побег из воинской части, но спустя несколько недель был задержан полицейскими за нарушение общественного порядка в пьяном виде.

«Во время экспертизы у подсудимого были обнаружены „признаки органического расстройства личности“, однако в момент совершения преступления он осознавал, что делает», — пишет издание.

В совокупности суд приговорил военного к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима по делу об убийстве женщине и побеге из части.