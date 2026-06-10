«Бедное животное»: неадекватная россиянка с собакой кидалась под колеса машин на дороге

Блогер Сабина в своем Instagram* запечатлела на видео неадекватную женщину, которая бросалась под колеса машин на дороге. При этом она вела за собой собаку на поводке, не разрешая ей вырваться.

В кадре видно, как женщина встает посередине дороги прямо перед движущимся автомобилем. Затем она ударяет рукой по капоту машины. В это время ее питомец трясется и нервно скулит, пытаясь отбежать от транспорта на тротуар. Но женщина крепко держит собаку, не позволяя вырваться.

Нескольким автомобилям пришлось объезжать неадекватную даму. Также к ней подошли подростки и попросили уйти с дороги. Судя по кадрам, женщина вела себя с ними агрессивно.

Большинство пользователей Сети негативно отнеслись к поступку женщины. Кто-то предположил, что она была пьяна. Также комментаторы переживают за судьбу ее собаки.

«Собаку жалко», «Бедная собачка», «Чем все закончилось?», «Собака жива?», «Бедное животное», — написали они.

Очевидица отметила, что собака осталась жива. Но дальнейшая их с хозяйкой судьба неизвестна.

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