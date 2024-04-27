Baza: восьмиклассник чуть не сжег дом соседа самодельным огнеметом в Москве

Ученик восьмого класса столичной школы сделал собственный огнемет и чуть не сжег дом соседей из-за мести, сообщает Baza.

Как стало известно, мальчик увлекается химией и оружием. Он захотел сделать собственный огнемет, нашел в интернете видео, а компоненты закупил на рынке, поэтому проблем у него с созданием оружия не возникло.

Школьник поругался с молодыми людьми на даче. Он захотел протестировать изобретение на их доме, поэтому поехал на дачу и поджег крыльцо своих обидчиков.

После попытки поджога в квартиру к Пете на Каширском проезде приехали оперативники. Сотрудники полиции нашли у него дома огнемет, а также все необходимые компоненты.